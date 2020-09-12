Неймар подписал контракт с Puma

Нападающий ПСЖ Неймар заключил долгосрочный договор с компанией Puma.

Сообщается, что теперь бразилец будет играть в бутсах Puma King, а также станет послом бренда за пределами поля, выбирая Puma для повседневной жизни и тренировок.

"Присоединение Неймара к семье Puma - это фантастика. Он один из лучших футболистов мира и чрезвычайно важен для мирового футбола и молодежной культуры. Мы безумно рады и с нетерпением ждем возможности поработать с ним как на поле, так и за его пределами", - заявил генеральный директор Puma Бьерн Гулден.

"Я рос, смотря видео с такими великими легендами, как Пеле, Кройф, Эйсебио и Марадона. Это были короли поля, короли моего спорта. Я намерен вернуть наследие, которое создали эти спортсмены. Каждый из них играл в Puma, и каждый создал свою магию в The King. Это будет моя история Puma. Король вернулся!" - заявил Неймар.

Читайте также: Неймар вылечился от коронавируса. | http://soccernews.ru