Неймар подписал контракт с Puma
Нападающий ПСЖ Неймар заключил долгосрочный договор с компанией Puma.
Сообщается, что теперь бразилец будет играть в бутсах Puma King, а также станет послом бренда за пределами поля, выбирая Puma для повседневной жизни и тренировок.
"Присоединение Неймара к семье Puma - это фантастика. Он один из лучших футболистов мира и чрезвычайно важен для мирового футбола и молодежной культуры. Мы безумно рады и с нетерпением ждем возможности поработать с ним как на поле, так и за его пределами", - заявил генеральный директор Puma Бьерн Гулден.
I grew up watching videos of great football legends. They were the KINGs of the pitch. KINGs of my sport. This is exactly what I have dreamt of for myself. I want to do it my way. I wish to bring back the legacy that those athletes created on the pitch. I want the KING to reign on the pitch again and inspire generations, as it has inspired mine. This will be my PUMA history. THE KING IS BACK @pumafootball @puma #KingIsBack
"Я рос, смотря видео с такими великими легендами, как Пеле, Кройф, Эйсебио и Марадона. Это были короли поля, короли моего спорта. Я намерен вернуть наследие, которое создали эти спортсмены. Каждый из них играл в Puma, и каждый создал свою магию в The King. Это будет моя история Puma. Король вернулся!" - заявил Неймар.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13