"Манчестер Юнайтед" не стал лишать Магуайра капитанской повязки

Теги манчестер юнайтедхарри магуайруле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" не стал лишать Магуайра капитанской повязки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о Харри Магуайре.

"У Харри выдалось непростое лето. Перерыв получился не слишком долгим. У него он сложился по-другому по сравнению с остальными игроками, поэтому мы добавили ему несколько дней выходных. Сейчас он вернулся и выглядит хорошо.

Он достойно справился с произошедшим, а мы здесь, безусловно, его поддерживаем. Он остаётся нашим капитаном. Считаю его прекрасным человеком, у него всегда были правильные ценности. Надеюсь, увидим, как Харри выступает на высоком уровне", - приводит слова Сульшера сайт "МЮ".

Напомним, что Магуайр был задержан в Греции за нападение на полицейского и попытку подкупа.

Читайте также: Греческий суд отменил приговор Магуайру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ

"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов