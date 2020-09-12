"Манчестер Юнайтед" не стал лишать Магуайра капитанской повязки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о Харри Магуайре.

"У Харри выдалось непростое лето. Перерыв получился не слишком долгим. У него он сложился по-другому по сравнению с остальными игроками, поэтому мы добавили ему несколько дней выходных. Сейчас он вернулся и выглядит хорошо.

Он достойно справился с произошедшим, а мы здесь, безусловно, его поддерживаем. Он остаётся нашим капитаном. Считаю его прекрасным человеком, у него всегда были правильные ценности. Надеюсь, увидим, как Харри выступает на высоком уровне", - приводит слова Сульшера сайт "МЮ".

Напомним, что Магуайр был задержан в Греции за нападение на полицейского и попытку подкупа.

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