"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ
В рамках 7-го тура РПЛ "Урал" одержал победу над "Химками".
На данный момент "Урал" идет на восьмом месте, а "Химки" - на 15-м.
"Урал" - "Химки" 3:1
Голы: Бикфалви (пен), 15 - 1:0, Страннберг, 22 - 2:0, Корян, 52 - 2:1, Бикфалви, 67 - 3:1
"Урал": Помазун, Рыков, Золотов, Кулаков, Страннберг, Мишкич (Емельянов, 60), Йовичич (Аугустыняк, 71), Эль-Кабир (Шаболин, 88), Бикфалви, Егорычев, Панюков (Евсеев, 60).
"Химки": Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Корян (Липовой, 86), Боженов, Полярус (Алиев, 63), Куат, Ломовицкий (Воробьев, 77), Казанцев (Мурнин, 46), Дядюн (Сигневич, 63).
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22