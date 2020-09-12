"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ

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"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ

В рамках 7-го тура РПЛ "Урал" одержал победу над "Химками".

На данный момент "Урал" идет на восьмом месте, а "Химки" - на 15-м.

"Урал" - "Химки" 3:1

Голы: Бикфалви (пен), 15 - 1:0, Страннберг, 22 - 2:0, Корян, 52 - 2:1, Бикфалви, 67 - 3:1

"Урал": Помазун, Рыков, Золотов, Кулаков, Страннберг, Мишкич (Емельянов, 60), Йовичич (Аугустыняк, 71), Эль-Кабир (Шаболин, 88), Бикфалви, Егорычев, Панюков (Евсеев, 60).

"Химки": Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Корян (Липовой, 86), Боженов, Полярус (Алиев, 63), Куат, Ломовицкий (Воробьев, 77), Казанцев (Мурнин, 46), Дядюн (Сигневич, 63).

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