Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей
В первом матче нового сезона испанской Примеры "Эйбар" сыграл вничью с "Сельтой".
"Эйбар" - "Сельта" 0:0
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Корреа, Бигас, Диоп, Альварес, Инуи (Кондзер, 61), Леон (Рафа Соареш, 84), Экспосито, Кике Гарсия, Энрик (Ресио, 68).
"Сельта": Вильяр, Араухо, Оласа, Айду, Мальо, Тапия, Мор (Санти Мина, 86), Мендес (Баэса, 77), Йокушлу, Нолито, Аспас.
Удаление: Диоп (87).
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14