Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей

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Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей

В первом матче нового сезона испанской Примеры "Эйбар" сыграл вничью с "Сельтой".

"Эйбар" - "Сельта" 0:0

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Корреа, Бигас, Диоп, Альварес, Инуи (Кондзер, 61), Леон (Рафа Соареш, 84), Экспосито, Кике Гарсия, Энрик (Ресио, 68).

"Сельта": Вильяр, Араухо, Оласа, Айду, Мальо, Тапия, Мор (Санти Мина, 86), Мендес (Баэса, 77), Йокушлу, Нолито, Аспас.

Удаление: Диоп (87).

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