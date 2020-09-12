"Кристал Пэлас" переиграл "Саутгемптон" в 1-м туре АПЛ

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"Кристал Пэлас" переиграл "Саутгемптон" в 1-м туре АПЛ

В рамках первого тура АПЛ "Кристал Пэлас" оказался сильнее "Саутгемптона".

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" 1:0

Гол: Заа, 13 - 1:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Митчелл, Уорд, Шлупп (Эзе, 81), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 74), Заа, Айю.

"Саутгемптон": Маккарти, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек (Вестергор, 46), Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд, Смоллбоун (Дженепо, 77), Адамс (Лонг, 85), Ингз.        

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