"Валенсия" просит агента Черышева найти игроку новый клуб

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев близок к уходу из клуба.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Cadena CER, руководство "летучих мышей" попросило агента футболиста найти клиенту новый клуб до 5 октября.

Отмечается, что сам Черышев не желает покидать клуб. Ранее отец игрока заверял, что новый сезон Черышев проведет в "Валенсии".

"Валенсия" хочет избавиться от игрока сборной России, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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