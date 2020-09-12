"Валенсия" просит агента Черышева найти игроку новый клуб
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев близок к уходу из клуба.
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Cadena CER, руководство "летучих мышей" попросило агента футболиста найти клиенту новый клуб до 5 октября.
Отмечается, что сам Черышев не желает покидать клуб. Ранее отец игрока заверял, что новый сезон Черышев проведет в "Валенсии".
"Валенсия" хочет избавиться от игрока сборной России, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Читайте также: Черышев отклонил предложение "Краснодара". | http://soccernews.ru
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