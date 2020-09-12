Стала известна дата возвращения Ибрагимовича в строй

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Стала известна дата возвращения Ибрагимовича в строй

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович практически восстановился после повреждения.

Как сообщает Football Italia, 38-летний швед сможет вернуться в строй к игре квалификации Лиги Европы против "Шемрок Роверс", которая состоится 17 сентября.

Напомним, что ранее Ибрагимович продлил соглашение с "Миланом" до лета 2021 года.

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