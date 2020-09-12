Стала известна дата возвращения Ибрагимовича в строй
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович практически восстановился после повреждения.
Как сообщает Football Italia, 38-летний швед сможет вернуться в строй к игре квалификации Лиги Европы против "Шемрок Роверс", которая состоится 17 сентября.
Напомним, что ранее Ибрагимович продлил соглашение с "Миланом" до лета 2021 года.
Читайте также: Златан Ибрагимович жестко раскритиковал сборную Швеции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ
-
Салах повторил достижение Шерингема
-
"Арсенал" договорился о продаже голкипера Мартинеса в "Астон Виллу"
-
Матч "Ротор" - "Краснодар" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в волгоградском клубе
-
"Монпелье" обыграл "Ниццу" в матче Лиги 1
-
Стала известна дата возвращения Ибрагимовича в строй
-
"Валенсия" просит агента Черышева найти игроку новый клуб
-
Бэйл занимается вне общей группы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Саутгемптон" в 1-м туре АПЛ
-
Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей
-
"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии
-
"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ
-
"Барселона" готова арендовать Бельерина или рассмотреть вариант с обменом
-
"Манчестер Юнайтед" не стал лишать Магуайра капитанской повязки
-
Неймар подписал контракт с Puma
-
"Барселона" оказывает давление на Суареса, чтобы он быстрее покинул клуб
-
Футболисты "Спартака" поздравили Тедеско с днем рождения
-
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
"Милан" готовит предложение по хавбеку "Лилля"
-
1
"Локомотив" вернулся к кандидатуре Манджукича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17