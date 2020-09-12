Матч "Ротор" - "Краснодар" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в волгоградском клубе

В "Роторе" выявлена вспышка коронавируса.

Как сообщает сайт клуба, заболевание было обнаружено у семерых игроков основной команды: Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.

Однако игра 7-го тура РПЛ с "Краснодаром" состоится. Матч запланирован на 13 сентября.

Напомним, что после 6 туров "Ротор" идет на последнем месте.

Читайте также: Матч ФНЛ отменён из-за вспышки коронавируса. | http://soccernews.ru