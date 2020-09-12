"Арсенал" договорился о продаже голкипера Мартинеса в "Астон Виллу"

Вратарь "Арсенала" Эмилиано Мартинес близок к переходу в "Астон Виллу".

По сведениям Sky Sports, "канониры" согласились продать 28-летнего аргентинца за 17 миллионов евро. Отмечается, что голкипер уже прошел медосмотр в "Астон Вилле".

Мартинес находится в системе клуба с 2010 года. В прошлом сезоне АПЛ Мартинес принял участие в девяти играх.

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