Де Пауль не будет вести переговоры с "Зенитом", так как ждет предложений от топ-клубов Серии А

Хавбек "Удинезе" Родриго Де Пауль пока не заинтересован в переезде в Россию.

Как сообщает Football Italia, игрок знает об интересе "Зенита", однако он намерен ждать предложений от "Наполи" или "Ювентуса".

Отметим, что трансферная стоимость 26-летнего аргентинца оценивается в 30 миллионов евро.

Де Пауль выступает за "Удинезе" с 2016 года. За это время он провел 146 игр, забил 25 голов и отдал 25 ассистов.

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