"Барселона" обыграла "Химнастик" в первом матче при Кумане
В товарищеском матче "Барселона" одержала победу над "Химнастиком".
Отметим, что это первая игра каталонцев под руководством Рональда Кумана.
"Барселона" - "Химнастик" Таррагона 3:1
Голы: Дембеле, 6 - 1:0, Гризманн (пен), 17 - 2:0, Бонилья, 31 - 2:1, Коутиньо (пен), 51 - 3:1
"Барселона": Нето (Пенья, 46), Пике (Араухо, 46), Лангле (де Йонг, 46), Альба (Фирпо, 46), Серджи Роберто (Семеду, 46), Аленья (Пуч, 46), Бускетс (Конрад, 46), Дембеле (Куэнка, 46), Педри (Тринкау, 46), Месси (Брэйтуэйт, 46), Гризманн (Коутиньо, 46).
Напомним, что старт "Барсы" в Примере был отложен из-за участия клуба в плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14