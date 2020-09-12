Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах

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Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк совершил две результативные ошибки в последних четырех играх АПЛ.

Как сообщает OptaJoe, в предыдущих 154 матчах чемпионата голландец допустил всего одну результативную ошибку.

Напомним, что до перехода в "Ливерпуль" ван Дейк 3 года выступал за "Саутгемптон".

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