Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк совершил две результативные ошибки в последних четырех играх АПЛ.
Как сообщает OptaJoe, в предыдущих 154 матчах чемпионата голландец допустил всего одну результативную ошибку.
Напомним, что до перехода в "Ливерпуль" ван Дейк 3 года выступал за "Саутгемптон".
Читайте также: Объявлены номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Бордо" поборется за трансферную цель "Спартака"
-
РПЛ пока не дала разрешение на участие "Ротора" в матче с "Краснодаром"
-
Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах
-
"Милан" выкупил Ребича у "Айнтрахта"
-
"Барселона" обыграла "Химнастик" в первом матче при Кумане
-
Де Пауль не будет вести переговоры с "Зенитом", так как ждет предложений от топ-клубов Серии А
-
"Спартак" выпустил оригинальный ролик перед дерби с ЦСКА
-
"Атлетик" проиграл "Гранаде" в 1-м туре Примеры
-
"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс"
-
"Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ
-
Салах повторил достижение Шерингема
-
"Арсенал" договорился о продаже голкипера Мартинеса в "Астон Виллу"
-
Матч "Ротор" - "Краснодар" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в волгоградском клубе
-
"Монпелье" обыграл "Ниццу" в матче Лиги 1
-
Стала известна дата возвращения Ибрагимовича в строй
-
"Валенсия" просит агента Черышева найти игроку новый клуб
-
Бэйл занимается вне общей группы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Саутгемптон" в 1-м туре АПЛ
-
Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей
-
"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18