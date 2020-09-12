РПЛ пока не дала разрешение на участие "Ротора" в матче с "Краснодаром"

РПЛ прокомментировала вспышку коронавируса в "Роторе" в преддверии матча против "Краснодара".

По итогам проведенного тестирования у семи игроков "Ротора" был обнаружен коронавирус. Их изолировали от команды и поместили под наблюдение врачей. Клуб незамедлительно сообщил о сложившейся ситуации Роспотребнадзору и лиге, а также провел необходимые профилактические мероприятия.

На данный момент местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия "Ротора" в игре 7-го тура РПЛ против "Краснодара", - говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что поединок между клубами запланирован на 13 сентября.

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