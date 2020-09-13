"Осасуна" победила "Кадис" в матче Примеры

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"Осасуна" победила "Кадис" в матче Примеры

В рамках 1-го тура испанской Примеры "Кадис" проиграл "Осасуне".

"Кадис" - "Осасуна" 0:2

Голы: Адриан, 10 - 0:1, Рубен Гарсия, 79 - 0:2

"Кадис": Хиль, Маркос Мауро (Йонссон, 64), Карселен, Эспино, Кала, Сальви Санчес (Алехо, 77), Серхио Гонсалес, Бодижер (Малбашич, 46), Хосе Мари (Алекс Фернандес, 64), Помбо, Негредо (Лосано, 78).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Иньиго Перес (Торро, 71), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Монкайола, Рубен Гарсия (Барха, 85), Адриан (Кардона, 75).

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