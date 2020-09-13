Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Теги спартак москва

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

"Спартак" с текущим бюджетом имеет отрицательный баланс по финансовому фэйр-плей.

По сведениям Metaratings.ru, дефицит "красно-белых" составляет 15 миллионов евро.

Отмечается, что эта сумма осталась после экс-генерального директора Томаса Цорна, при котором траты клуба составили 49 миллионов евро. Однако УЕФА не будет наказывать "Спартак", так как клуб не принимает участие в еврокубках.

Напомним, что вместо Цорна в клуб пришел Шамиль Газизов.

Читайте также: "Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 сентября

Главные новости дня: 12 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов