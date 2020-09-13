Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей
"Спартак" с текущим бюджетом имеет отрицательный баланс по финансовому фэйр-плей.
По сведениям Metaratings.ru, дефицит "красно-белых" составляет 15 миллионов евро.
Отмечается, что эта сумма осталась после экс-генерального директора Томаса Цорна, при котором траты клуба составили 49 миллионов евро. Однако УЕФА не будет наказывать "Спартак", так как клуб не принимает участие в еврокубках.
Напомним, что вместо Цорна в клуб пришел Шамиль Газизов.
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|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22