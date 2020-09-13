Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

"Спартак" с текущим бюджетом имеет отрицательный баланс по финансовому фэйр-плей.

По сведениям Metaratings.ru, дефицит "красно-белых" составляет 15 миллионов евро.

Отмечается, что эта сумма осталась после экс-генерального директора Томаса Цорна, при котором траты клуба составили 49 миллионов евро. Однако УЕФА не будет наказывать "Спартак", так как клуб не принимает участие в еврокубках.

Напомним, что вместо Цорна в клуб пришел Шамиль Газизов.

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