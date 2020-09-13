"Болонья" сделала предложение "Спартаку" по трансферу Понсе

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"Болонья" сделала предложение "Спартаку" по трансферу Понсе

"Спартак" получил предложение по нападающему Эсекиэлю Понсе.

По сведениям журналиста TuttoMercatoWeb Марко Контерио, "Болонья" готова заплатить за 23-летнего аргентинца 4 миллиона евро.

Отмечается, что над трансфером работает спортивный директор "Болоньи" Вальтер Сабатини, который в 2015 году подписывал игрока в "Рому".

Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время он провел 39 матчей, забил 14 голов и отдал один ассист.

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