"Сантос" возобновил интерес к защитнику "Спартака"

Защитник "Спартака" Аиртон может покинуть клуб в это трансферное окно.

Как сообщает Mercado da Bola, выкупить 23-летнего бразильца готов "Сантос". Напомним, что ранее "Спартак" отказал бразильскому клубу в годичной аренде игрока.

Соглашения Аиртона с клубом действует до лета 2024 года. Отмечается, что "Спартак" готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Аиртон провел 7 матчей в РПЛ.

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