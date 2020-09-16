Куман заявил, что не имеет отношения к конфликту Месси с "Барселоной"

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Куман заявил, что не имеет отношения к конфликту Месси с "Барселоной"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о конфликте между капитаном команды Лионелем Месси и руководством клуба.

"По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. Мы разговариваем с ним с тех пор и будем продолжать работать как обычно", - приводит слова Кумана Fox Sports.

Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть контракт с клубом и перейти в "Манчестер Сити". Однако президент "Барсы" Жозеп Бартомеу отказался отпускать аргентинца бесплатно и требовал за него 700 миллионов отступных. Позже Месси принял решение доиграть свой контракт, который истекает летом 2021 года.

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