Куман заявил, что не имеет отношения к конфликту Месси с "Барселоной"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о конфликте между капитаном команды Лионелем Месси и руководством клуба.
"По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. Мы разговариваем с ним с тех пор и будем продолжать работать как обычно", - приводит слова Кумана Fox Sports.
Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть контракт с клубом и перейти в "Манчестер Сити". Однако президент "Барсы" Жозеп Бартомеу отказался отпускать аргентинца бесплатно и требовал за него 700 миллионов отступных. Позже Месси принял решение доиграть свой контракт, который истекает летом 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14