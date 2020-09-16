Экс-президент "Спартака" сравнил Дзюбу и Соболева

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко сравнил Александра Соболева с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Соболеву до Дзюбы еще расти и расти. Я не уверен, что дорастет. Еще пару сезонов, и все будет понятно с ним. У него была длинная пауза: он в "Крыльях" забивал и полгода не забивал совсем. Как и Шомуродов. У Соболева закончилась эта черная полоса, а у Шомуродова она до сих пор идeт. Не уверен, что у Соболева вторая полоса не начнется. Когда сейчас мы погрузимся в снег или в идиотский месячный промежуток между двумя турами, не уверен, что он выйдет и будет забивать, как сейчас.

Соболев мечтает перебраться в Европу? На данный момент я вообще не вижу, в какую европейскую команду он мог перейти. Для Англии он не подходит, так как у него нет удара издалека. Про Италию можно забыть. Я думаю, он никуда не поедет. Будет в России играть", - приводит слова Червиченко Metaratings.

В текущем сезоне на счету Соболева 3 гола и один ассист в 7 играх. Дзюба провел 6 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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