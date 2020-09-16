"Рома" усилится защитниками "Ювентуса" и "Вероны"

"Рома" вскоре объявит о подписании двух защитников.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "волки" договорились с "Ювентусом" о трансфере Маттии Де Шильо. Клубу осталось согласовать с игроком условия личного контракта.

Также "Рома" выкупит у "Вероны" Мараша Кумбулла за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Де Шильо сыграл девять матчей в Серии А. На счету Кумбулла один гол в 25 играх.

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