"Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли может перейти в "Реал".

Как сообщает Telegraph, 24-летний англичанин может уйти в обмен на вингера Гарета Бэйла.

Напомним, что "Реал" хочет избавиться от Бэйла. Валлиец готов вернуться в "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год.

В прошлом сезоне Алли провел 38 игр, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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