"Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"
Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли может перейти в "Реал".
Как сообщает Telegraph, 24-летний англичанин может уйти в обмен на вингера Гарета Бэйла.
Напомним, что "Реал" хочет избавиться от Бэйла. Валлиец готов вернуться в "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год.
В прошлом сезоне Алли провел 38 игр, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.
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|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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