"Эвертон" хочет продать пять футболистов

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"Эвертон" хочет продать пять футболистов

"Эвертон" намерен избавиться от пятерых футболистов до закрытия трансферного окна.

По сведениям Mirror, покинуть клуб могут Бернард, Гульфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Алекс Ивоби и Мойсе Кин. "Эвертон" рассматривает варианты как с продажей, так и с арендой игроков.

Отмечается, что "ириски" идут на такие меры для сбалансирования трансферной ведомости. Напомним, что ранее клуб приобрел Аллана, Хамеса Родригеса и Абдулая Дукуре.

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