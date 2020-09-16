Экс-тренер молодежной сборной России может возглавить "Химки"

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Экс-тренер молодежной сборной России может возглавить "Химки"

Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев может возглавить "Химки", сообщает "Чемпионат".

Напомним, что министр спорта Московской области Роман Терюшков недоволен результатами клуба в РПЛ. После 7 туров "Химки" идет на предпоследнем месте.

С августа текущего года "Химки" возглавляет Дмитрий Гунько, сменивший на этом посту Сергея Юрана.

Писарев возглавлял молодежку России с 2010 по 2015 год. С 2018 по 2019 год он тренировал "Урожай".

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