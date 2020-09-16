Агент Гризманна предлагал услуги игрока "Манчестер Сити"

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Агент Гризманна предлагал услуги игрока "Манчестер Сити"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн мог покинуть клуб минувшим летом.

Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, агенты футболиста предлагали его услуги "Манчестер Сити". Однако "горожане" отказались от трансфера француза.

Отмечается, что стороны контактировали до конфликта между Лионелем Месси и "Барселоной".

В прошлом сезоне Гризманн провел 48 матчей, забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

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