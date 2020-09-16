Куман рассказал, почему "Барселона" не может купить Депая

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал интерес к нападающему "Лиона" Мемфису Депаю.

"Нам нужно кого-то продать, чтобы купить Депая. Мы продолжаем готовиться к новому сезону. Вероятно, начнем его в прежнем составе", - цитирует Кумана Fox Sports.

Ранее появилась информация, что "Барса" готова предложить за Депая 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что трансфера Депая тормозит Луис Суарес, который не хочет покидать клуб.

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