Куман рассказал, почему "Барселона" не может купить Депая
Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал интерес к нападающему "Лиона" Мемфису Депаю.
"Нам нужно кого-то продать, чтобы купить Депая. Мы продолжаем готовиться к новому сезону. Вероятно, начнем его в прежнем составе", - цитирует Кумана Fox Sports.
Ранее появилась информация, что "Барса" готова предложить за Депая 25 миллионов евро.
Стоит отметить, что трансфера Депая тормозит Луис Суарес, который не хочет покидать клуб.
Читайте также: Президент "Лиона" отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Депаю. | http://soccernews.ru
главное
-
Широков находится под подпиской о невыезде
-
Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины
-
"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона
-
А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"
-
Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины
Лента новостей
-
СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"
-
Болельщики "Баварии" выбрали лучшего футболиста прошлого сезона
-
Сын Семака: "В детстве я считал отца предателем"
-
Широков находится под подпиской о невыезде
-
"Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде
-
Хедира назвал "Ювентусу" свои условия расторжения контракта
-
Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины
-
Хабиб обратился к Златану Ибрагимовичу
-
Товарищеский матч между Швецией и Россией может не состояться
-
"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона
-
Куман рассказал, почему "Барселона" не может купить Депая
-
Агент Гризманна предлагал услуги игрока "Манчестер Сити"
-
Экс-тренер молодежной сборной России может возглавить "Химки"
-
Сборная России продлила сотрудничество с платежной системой "Мир"
-
А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"
-
"Эвертон" хочет продать пять футболистов
-
Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины
-
Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать Доста
-
"Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"
-
"Рома" усилится защитниками "Ювентуса" и "Вероны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14