Куман рассказал, почему "Барселона" не может купить Депая

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Куман рассказал, почему "Барселона" не может купить Депая

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал интерес к нападающему "Лиона" Мемфису Депаю.

"Нам нужно кого-то продать, чтобы купить Депая. Мы продолжаем готовиться к новому сезону. Вероятно, начнем его в прежнем составе", - цитирует Кумана Fox Sports.

Ранее появилась информация, что "Барса" готова предложить за Депая 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что трансфера Депая тормозит Луис Суарес, который не хочет покидать клуб.

Читайте также: Президент "Лиона" отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Депаю. | http://soccernews.ru
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