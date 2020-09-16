Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины

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Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может пропустить три первые игры клуба в чемпионате.

По сведениям Mundo Deportivo, футболист может получить вызов на матчи сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2022. Если Месси отправится в сборную, то по прибытии должен будет пройти двухнедельный карантин.

Таким образом, чтобы выступить за сборную, Месси нужно отправиться в Аргентину за две недели до начала матчей. Тогда он пропустит игры против "Вильярреала", "Сельты" и "Севильи".

8 октября Аргентину ожидает матч с Эквадором, а 13 октября - с Боливией.

Напомним, что минувшим летом Месси хотел покинуть "Барсу" и перейти в "Манчестер Сити".

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