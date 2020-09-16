Хедира назвал "Ювентусу" свои условия расторжения контракта

Хавбек Сами Хедира ведет с "Ювентусом" переговоры о досрочном расторжении контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний немец хочет, чтобы клуб выплатил ему 3 миллиона евро компенсации, что приравнивается к половине его годовой зарплаты.

Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел 146 матчей, забил 21 гол и отдал 17 ассистов.

Контракт Хедиры с "Ювентусом" истекает следующим летом.

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