Хедира назвал "Ювентусу" свои условия расторжения контракта

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Хедира назвал "Ювентусу" свои условия расторжения контракта

Хавбек Сами Хедира ведет с "Ювентусом" переговоры о досрочном расторжении контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний немец хочет, чтобы клуб выплатил ему 3 миллиона евро компенсации, что приравнивается к половине его годовой зарплаты.

Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел 146 матчей, забил 21 гол и отдал 17 ассистов.

Контракт Хедиры с "Ювентусом" истекает следующим летом.

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