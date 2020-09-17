"Бавария" отказалась от трансфера Гётце

"Бавария" рассматривала вариант возвращения хавбека Марио Гётце.

"в "Баварии" раздумывали о возвращении Гётце. В итоге руководство клуба отказалось от этой идеи", - сообщил журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что Гётце выступал за "Баварию" с 2013 по 2016 год. Минувшим летом игрок покинул дортмундскую "Боруссию" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Гётце три гола и один ассист в 21 матче.

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