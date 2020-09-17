"Ростов" узнал соперника по Лиге Европы

"Ростов" узнал своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.

Так, российский клуб померится силами с "Маккаби Хайфа", который ранее прошел "Кайрат" (2:1).

Поединок между клубами пройдет 24 сентября в Ростове.

Отметим, что победитель в 3-м отборочном раунде определится в одном матче.

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