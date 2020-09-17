"Марсель" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1
В перенесенном матче 1-го тура французской Лиги 1 "Марсель" проиграл "Сент-Этьену".
После трех туров "Марсель" идет в чемпионате на восьмом месте, а "Сент-Этьен" - на первом.
"Марсель" - "Сент-Этьен" 0:2
Голы: Амума, 6 - 0:1, Буанга, 75 - 0:2
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи (Роккья, 79), Камара, Товен, Сансон (Жермен, 71), Лопес (Аке, 46), Ронжье (Стротман, 78), Пайет, Балерди (Сарр, 46).
"Сент-Этьен": Мулен, Масон, Фофана, Колодзейчак, Дебюши (Муэффек, 9), Аушиш (Норден, 46), Неу Нупа (Гурна-Дуат, 71), Буанга, Камара, Амума (Юссуф, 58), Аби (Сиссоко, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13