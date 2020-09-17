"Марсель" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1

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"Марсель" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1

В перенесенном матче 1-го тура французской Лиги 1 "Марсель" проиграл "Сент-Этьену".

После трех туров "Марсель" идет в чемпионате на восьмом месте, а "Сент-Этьен" - на первом.

"Марсель" - "Сент-Этьен" 0:2

Голы: Амума, 6 - 0:1, Буанга, 75 - 0:2

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи (Роккья, 79), Камара, Товен, Сансон (Жермен, 71), Лопес (Аке, 46), Ронжье (Стротман, 78), Пайет, Балерди (Сарр, 46).

"Сент-Этьен": Мулен, Масон, Фофана, Колодзейчак, Дебюши (Муэффек, 9), Аушиш (Норден, 46), Неу Нупа (Гурна-Дуат, 71), Буанга, Камара, Амума (Юссуф, 58), Аби (Сиссоко, 71).

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