"Ротор" за текущее трансферное окно покинул 18-й футболист

"Ротор" объявил об уходе защитника Антона Пискунова.

Как сообщает сайт клуба, с футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Пискунов выступал за "Ротор" с 2017 года. За это время он провел 70 игр и отметился тремя голами.

Отметим, что Пискунов стал 18-м футболистом, который покинул клуб в текущее трансферное окно. При чем все игроки ушли в качестве свободных агентов.

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