Гвардиола назвал сроки восстановления Агуэро

Теги манчестер ситихосеп гвардиоласерхио агуэротравмы

Гвардиола назвал сроки восстановления Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о сроках восстановления форварда Серхио Агуэро.

"Мы знали, что повреждение было тяжелым. Он продолжает восстанавливаться. Агуэро сможет вернуться на поле через 1-2 месяца. Ему необходимо набрать физическую форму. Серхио не играл долгое время, а он не из тех игроков, которые быстро набирают кондиции", - приводит слова Гвардиолы твиттер клуба.

В прошлом сезоне Агуэро провел 32 игры, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте также: "Манчестер Сити" продлил контракт с Дойлом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов