Гвардиола назвал сроки восстановления Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о сроках восстановления форварда Серхио Агуэро.

"Мы знали, что повреждение было тяжелым. Он продолжает восстанавливаться. Агуэро сможет вернуться на поле через 1-2 месяца. Ему необходимо набрать физическую форму. Серхио не играл долгое время, а он не из тех игроков, которые быстро набирают кондиции", - приводит слова Гвардиолы твиттер клуба.

В прошлом сезоне Агуэро провел 32 игры, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

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