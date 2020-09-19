"Ливерпуль" заинтересован в аренде Усмана Дембеле

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"Ливерпуль" заинтересован в аренде Усмана Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Sport.es, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп просит клуб арендовать 23-летнего француза до конца нового сезона.

Напомним, что большую часть прошлого сезона Дембеле пропустил из-за травм. Он провел девять игр и забил один гол.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 56 миллионов евро.

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