"Ливерпуль" заинтересован в аренде Усмана Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Sport.es, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп просит клуб арендовать 23-летнего француза до конца нового сезона.

Напомним, что большую часть прошлого сезона Дембеле пропустил из-за травм. Он провел девять игр и забил один гол.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 56 миллионов евро.

Читайте также: "Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары. | http://soccernews.ru