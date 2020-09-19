"Ливерпуль" заинтересован в аренде Усмана Дембеле
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле попал в сферу интересов "Ливерпуля".
Как сообщает Sport.es, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп просит клуб арендовать 23-летнего француза до конца нового сезона.
Напомним, что большую часть прошлого сезона Дембеле пропустил из-за травм. Он провел девять игр и забил один гол.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 56 миллионов евро.
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|27
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