"Дженоа" арендовала защитника "Челси" и хавбека "Ювентуса"
"Дженоа" усилился игроками "Челси" и "Ювентуса".
Как сообщает сайт клуба, к ним на правах аренды присоединились защитник "аристократов" Давиде Дзаппакоста и полузащитник "старой синьоры" Марко Пьяца.
Отметим, что в прошлом сезоне Дзаппакоста находился в аренде в "Роме", а Пьяца - в "Андерлехте".
В сезоне 2019/20 "Дженоа" финишировала в Серии А на 17-м месте.
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