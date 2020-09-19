"Дженоа" арендовала защитника "Челси" и хавбека "Ювентуса"

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"Дженоа" арендовала защитника "Челси" и хавбека "Ювентуса"

"Дженоа" усилился игроками "Челси" и "Ювентуса".

Как сообщает сайт клуба, к ним на правах аренды присоединились защитник "аристократов" Давиде Дзаппакоста и полузащитник "старой синьоры" Марко Пьяца.

Отметим, что в прошлом сезоне Дзаппакоста находился в аренде в "Роме", а Пьяца - в "Андерлехте".

В сезоне 2019/20 "Дженоа" финишировала в Серии А на 17-м месте.

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