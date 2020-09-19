Смолов: "Я готов снова пробить пенальти в сборной России"

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Смолов: "Я готов снова пробить пенальти в сборной России"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов высказался на тему не забитого пенальти на ЧМ-2018.

Напомним, что Смолов не забил пенальти в послематчевой серии с Хорватией на стадии четвертьфинала.

"Я понимаю, что эта тема будет меня преследовать всю жизнь. Однако я готов снова подойти к точке. Я уже пробивал пенальти после этого и не забивал даже, но в целом готов. Нужно только потренироваться побольше.

Считаю, что у каждого игрока есть право на промах. Если нужно будет, я подойду и пробью", - заявил Смолов.

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