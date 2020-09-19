"Астон Вилла" объявила о трансфере вингера "Лиона"

Вингер "Лиона" Бертран Траоре стал игроком "Астон Виллы".

Детали трансфера не уточняются. Однако по сведениям Sky Sports, с игроком было заключено соглашение до 2024 года, а сам трансфер обошелся клубу в 20 миллионов евро.

25-летний Траоре является воспитанником "Челси". В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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