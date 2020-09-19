"Норвич" дважды отказал "Барселоне" в трансфере Ааронса

"Барселона" хотела подписать защитника "Норвича" Макса Ааронса.

По сведениям журналиста The Athletic Дэвида Орнстайна, "канарейки" отклонили два предложения каталонского клуба.

Первый раз "Барса" хотела арендовать футболиста с опцией выкупа без условий по проведенным матчам. Второе предложение клуба уже включало финансовые штрафы в случае, если бы Аааронс не отыграл прописанного количества матчей.

Отмечается, что "Барселона" после аренды готова была выкупить Ааронса за 22 миллиона евро.

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