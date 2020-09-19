"Бавария" согласовала контракт с защитником "Аякса" Дестом
Защитник "Аякса" Сержиньо Дест в ближайшее время может перейти в "Баварию".
По сведениям Sport Bild, мюнхенцы согласовали с 19-летним американцем контракт по схеме "4+1". Теперь "Баварии" осталось договориться с "Аяксом" о стоимости трансфера.
Трансферная стоимость Деста оценивается в 18 миллионов евро. Напомним, что интерес к игроку также проявляла "Барселона".
В прошлом сезоне Дест провел 35 игр, забил два гола и отдал пять ассистов.
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|Команда
|М
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|1
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|32
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|32
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|3
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
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|Падерборн
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