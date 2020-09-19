"Бавария" согласовала контракт с защитником "Аякса" Дестом

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"Бавария" согласовала контракт с защитником "Аякса" Дестом

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест в ближайшее время может перейти в "Баварию".

По сведениям Sport Bild, мюнхенцы согласовали с 19-летним американцем контракт по схеме "4+1". Теперь "Баварии" осталось договориться с "Аяксом" о стоимости трансфера.

Трансферная стоимость Деста оценивается в 18 миллионов евро. Напомним, что интерес к игроку также проявляла "Барселона".

В прошлом сезоне Дест провел 35 игр, забил два гола и отдал пять ассистов.

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