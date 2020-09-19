"Ливерпуль" будет выплачивать трансфер Жота несколькими траншами

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"Ливерпуль" будет выплачивать трансфер Жота несколькими траншами

Появились новые подробности грядущего трансфера вингера "Вулверхэмптона" Диогу Жота в "Ливерпуль".

По сведениям Sky Sports, мерсисайдцы будут платить за трансфер отсроченными платежами. Всего стоимость сделки составит 45 миллионов евро, однако в этом году "Ливерпуль" заплатит только 10% от суммы.

Отмечается, что 23-летний португалец уже сегодня пройдет медобследование в новом клубе.

В прошлом сезоне Жота провел 48 игр, в которых отметился 16 голами и двумя ассистами.

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