Погребняк прокомментировал свое будущее

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о своем будущем.

"Официально пока карьеру не завершил. Хотя не очень понимаю такую формулировку. Вот Роман Павлюченко, который выступает за "Знамя" из Ногинска, по-вашему завершил еe или нет? Пока никаких громких официальных заявлений от меня не будет. Может быть, прислушаюсь к совету Григория Иванова, а, может, ещe и поиграю. Он же заявил: "На месте Погребняка я бы закончил". Расстроил меня, в общем.

Футбол - это бизнес во многом. А на мне сейчас заработать сложно. Был интерес от "Нижнего Новгорода" и "Торпедо", это правда. Ещe пара клубов, однако ФНЛ, если честно, не рассматриваю", - приводит слова Погребняка "Матч ТВ".

Напомним, что последним клубом Погребняка был "Урал", за который он выступал с 2018 по 2020 год.

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