"Спартак" показал подготовку к игре против "Рубина"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, где показана подготовка команды к игре 8-го тура РПЛ против "Рубина".

Матч между "Рубином" и "Спартаком" состоится 20 сентября в 16:30 (мск).

После семи туров "Спартак" занимает в РПЛ на четвертое место, "Рубин" идет седьмым.

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