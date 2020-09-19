"Спартак" показал подготовку к игре против "Рубина"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, где показана подготовка команды к игре 8-го тура РПЛ против "Рубина".
️ Готовимся к #РубинСпартак pic.twitter.com/uHMpvimTSb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 19, 2020
Матч между "Рубином" и "Спартаком" состоится 20 сентября в 16:30 (мск).
После семи туров "Спартак" занимает в РПЛ на четвертое место, "Рубин" идет седьмым.
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