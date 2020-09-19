Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил гол "Шальке" (8:0) в игре 1-го тура Бундеслиги.

Как сообщает Gracenote Live, футболист установил новый рекорд Бундеслиги, забив "Шальке" в десятом матче чемпионата кряду.

Отмечается, что ранее ни одному футболисту не удавалось забить в десяти играх кряду одной и той же команде в Бундеслиге.

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