Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил гол "Шальке" (8:0) в игре 1-го тура Бундеслиги.
Как сообщает Gracenote Live, футболист установил новый рекорд Бундеслиги, забив "Шальке" в десятом матче чемпионата кряду.
Отмечается, что ранее ни одному футболисту не удавалось забить в десяти играх кряду одной и той же команде в Бундеслиге.
Читайте также: Левандовски поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров "Баварии" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|32
|76
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20