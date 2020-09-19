Тренер "Вулверхэмптона" подтвердил переход Жоты в "Ливерпуль"

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту сделал заявление о будущем вингера Диогу Жоты.

"Ливерпуль" получит отличного футболиста и человека. Он идет в правильное место. Наши болельщики его не забудут.

Хувер перейдет к нам. Это талантливый молодой футболист с большим потенциалом. Это взаимовыгодная сделка. Диогу был счастлив в клубе, однако это нормально, что футболисты ищут новые вызовы", - приводит слова Нуну Goal.com.

Ранее сообщалось, что трансфер Жоты обойдется "Ливерпулю" в 45 миллионов евро.

Читайте также: "Ливерпуль" будет выплачивать трансфер Жота несколькими траншами. | http://soccernews.ru