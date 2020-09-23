"Шахтер" потерял очки в матче с дебютантом УПЛ

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"Шахтер" потерял очки в матче с дебютантом УПЛ

В перенесенном матче второго тура УПЛ "Шахтер" сыграл вничью с "Рухом".

После трех туров "горняки" занимают 6-е место, "Рух" идет 13-м.

"Рух" - "Шахтер" 1:1

Голы: Степаненко (аг), 47 - 1:0, Марлос, 67 - 1:1

"Рух": Бандура, Копина, Дуць, Парамонов, Глига, Брикнер (Заставный, 72), Мысык (Б. Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук, Кухаревич (Кондарков, 59).

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос Антонио (Степаненко, 46), Алан Патрик, Тете (Соломон, 46), Тайсон, Коноплянка (Марлос, 28), Мораес.

Удаление: Бондарь ("Шахтер", 50).

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