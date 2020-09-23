"Шахтер" потерял очки в матче с дебютантом УПЛ
В перенесенном матче второго тура УПЛ "Шахтер" сыграл вничью с "Рухом".
После трех туров "горняки" занимают 6-е место, "Рух" идет 13-м.
"Рух" - "Шахтер" 1:1
Голы: Степаненко (аг), 47 - 1:0, Марлос, 67 - 1:1
"Рух": Бандура, Копина, Дуць, Парамонов, Глига, Брикнер (Заставный, 72), Мысык (Б. Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук, Кухаревич (Кондарков, 59).
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос Антонио (Степаненко, 46), Алан Патрик, Тете (Соломон, 46), Тайсон, Коноплянка (Марлос, 28), Мораес.
Удаление: Бондарь ("Шахтер", 50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13