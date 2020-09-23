"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке.

"Любовь к нашему клубу объединяет фанатов со всего мира! Встречайте аккаунт "Спартака" на узбекском языке", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Первым постом в новом аккаунте стало обращение узбекского новичка клуба Остона Урунова к болельщикам.

Напомним, что "Спартак" приобрел Урунова минувшим летом у "Уфы" за два миллиона евро.

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