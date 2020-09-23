"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке

Теги спартак москваостон урунов

"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке

"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке.

"Любовь к нашему клубу объединяет фанатов со всего мира! Встречайте аккаунт "Спартака" на узбекском языке", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Первым постом в новом аккаунте стало обращение узбекского новичка клуба Остона Урунова к болельщикам.

Напомним, что "Спартак" приобрел Урунова минувшим летом у "Уфы" за два миллиона евро.

Читайте также: Серж Орье отказался переходить в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов