"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке
"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке.
"Любовь к нашему клубу объединяет фанатов со всего мира! Встречайте аккаунт "Спартака" на узбекском языке", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Первым постом в новом аккаунте стало обращение узбекского новичка клуба Остона Урунова к болельщикам.
Напомним, что "Спартак" приобрел Урунова минувшим летом у "Уфы" за два миллиона евро.
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