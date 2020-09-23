"Челси" намерен расстаться с Рюдигером

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"Челси" намерен расстаться с Рюдигером

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер покинет клуб.

По сведениям Goal.com, лондонский клуб намерен продать 27-летнего игрока до закрытия трансферного окна. Отмечается, что на него не рассчитывает наставник команды Фрэнк Лэмпард.

Ранее Рюдигер не попал в заявку на матчи первых двух туров АПЛ. Также игрок пропускает игру с "Барнсли" в рамках Кубка Лиги.

Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года. За это время он провел 115 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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