Артета определил нового кандидата на усиление полузащиты

Хавбек "Ромы" Амаду Диавара попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает teamTALK, 23-летний гвинеец является альтернативой либо Томасу Партею, либо Уссаму Ауару, так как "канониры" не могут себе позволить приобрести сразу двух этих футболистов.

Отмечается, что покупка Диавара обойдется "Арсеналу" в 30-35 миллионов евро, которые "Рома" может использовать для выкупа Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед".

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