Кержаков определился с тренерским штабом в "Томи"

Теги томьалександр кержаков

Кержаков определился с тренерским штабом в "Томи"

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков сегодня должен стать тренером "Томи".

Сообщается, что Кержаков пригласил в свой тренерский штаб Владимира Казакова и Руслана Аджинджала, которые ранее выступали за "Уралан".

На данный момент Кержаков занимает пост старшего тренера юношеской сборной России. Его дебют в "Томи" должен состояться в игре с "Шинником".

После 11 туров "Томь" идет в ФНЛ на предпоследнем месте.

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