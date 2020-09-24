Главные новости дня: 23 сентября

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Главные новости дня: 23 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 сентября.

Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Гент" в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Кубок Лиги: "Челси" разгромил "Барнсли", "Арсенал" выбил "Лестер".

Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.

Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона.

"Барселона" подтвердила переход Луиса Суареса в "Атлетико".

Франк де Бур стал новым тренером сборной Нидерландов.

Нелсон Семеду перешел из "Барселоны" в "Вулверхэмптон".

Серж Орье отказался переходить в "Спартак".

Футболисты "Реала" отказались от крупной премии за чемпионство и выигрыш Суперкубка Испании.

"Спартак" отказался от трансфера Далера Кузяева.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" подтвердила переход Луиса Суареса в "Атлетико"

"Барселона" подтвердила переход Луиса Суареса в "Атлетико"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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