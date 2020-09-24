Главные новости дня: 23 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 сентября.

Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Гент" в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Кубок Лиги: "Челси" разгромил "Барнсли", "Арсенал" выбил "Лестер".

Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.

Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона.

"Барселона" подтвердила переход Луиса Суареса в "Атлетико".

Франк де Бур стал новым тренером сборной Нидерландов.

Нелсон Семеду перешел из "Барселоны" в "Вулверхэмптон".

Серж Орье отказался переходить в "Спартак".

Футболисты "Реала" отказались от крупной премии за чемпионство и выигрыш Суперкубка Испании.

"Спартак" отказался от трансфера Далера Кузяева.

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