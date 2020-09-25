Хавбек "Монпелье" близок к переходу в "Ахмат"

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Хавбек "Монпелье" близок к переходу в "Ахмат"

Хавбек "Монпелье" Амир Адуев, вероятно, продолжит карьеру в "Ахмате", сообщает Metaratings.

Ожидается, что 21-летний игрок заключит с грозненским клубом соглашение на три или четыре года.

Отмечается, что Адуев имеет российское и французское гражданство. Кроме того, в 2019 году его вызывали в молодежную сборную России.

Адуев находится в системе "Монпелье" с 2018 года. За основную команду он пока не провел ни одной игры.

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